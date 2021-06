MrStone⬛🟧 RT @ronaldglaeser: Die Luft ist in jeglicher Hinsicht ziemlich raus, was die Fußball-EM angeht. Hängt wohl auch damit zusammen, dass sie ni… vor 4 Minuten Ronald Gläser Die Luft ist in jeglicher Hinsicht ziemlich raus, was die Fußball-EM angeht. Hängt wohl auch damit zusammen, dass s… https://t.co/sXwKOVc24S vor 12 Minuten Morgenpost/Berlin In diesem Jahr wird es zur Fußball-EM keine Fanmeile mit Public Viewing am Brandenburger Tor geben, teilte der Bezi… https://t.co/EvJclQYWbT vor 13 Stunden Horst Blumenauer Bezirk: Keine Fanmeile am Brandenburger Tor zur Fußball-EM https://t.co/eCn1BQ9rgg für was rine Fan Meile, die kacken doch ohnhin wieder ab😈 vor 17 Stunden Cityreport24 "Keine Anträge für Public Viewing im Bezirk": Fußball-EM ohne Fanmeile am Brandenburger Tor https://t.co/CErSCrKlU3 https://t.co/cUuY4r4a1K vor 1 Tag Cityreport24 Fußball: Bezirk: Keine Fanmeile am Brandenburger Tor zur Fußball-EM https://t.co/AJgALr5AHI https://t.co/vuG97hZf1j vor 1 Tag