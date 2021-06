07.06.2021 ( vor 9 Stunden )



Anlässlich antisemitischer Vorfälle bei Demonstrationen in Deutschland will die CDU das Staatsangehörigkeitsrecht verschärfen, um Antisemiten von der Einbürgerung auszuschließen: „Wer öffentlich gegen Juden hetzt, darf nicht deutscher Staatsbürger werden."