07.06.2021 ( vor 11 Stunden )



Die Strompreise sinken im europäischen Durchschnitt – in Deutschland ziehen sie jedoch an. In der Bundesrepublik zahlen Verbraucher europaweit am meisten für Strom. Linken-Fraktionschef Bartsch bezeichnete die Kosten als „inakzeptabel hoch“. Die Strompreise sinken im europäischen Durchschnitt – in Deutschland ziehen sie jedoch an. In der Bundesrepublik zahlen Verbraucher europaweit am meisten für Strom. Linken-Fraktionschef Bartsch bezeichnete die Kosten als „inakzeptabel hoch“. 👓 Vollständige Meldung