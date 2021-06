Quelle: DPA - vor 22 Stunden



Hochrechnung: CDU gewinnt Wahl in Sachsen-Anhalt deutlich 01:00 Magdeburg, 06.06.21: Die CDU hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt überraschend klar gewonnen. Nach den Prognosen von ARD und ZDF kam die Partei von Ministerpräsident Reiner Haseloff am Sonntag auf 35 bis 36 Prozent. Die AfD behauptete sich mit 22,5 bis 23,5 Prozent als zweitstärkste Kraft. Die...