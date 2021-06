07.06.2021 ( vor 3 Stunden )



Premiere bei der CSU: Die Partei will bei der Premiere bei der CSU: Die Partei will bei der Bundestagswahl so viele Frauen wie Männer auf ihre Kandidatenliste nehmen. Politiker anderer Parteien äußerten allerdings Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Frauenförderung bei der CSU. 👓 Vollständige Meldung