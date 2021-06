08.06.2021 ( vor 2 Stunden )



Die Zahl der Menschen, die teils weite Strecken zum Job zurücklegen, ist in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen. Was heißt das für die aktuelle Benzinpreisdebatte? Die Zahl der Menschen, die teils weite Strecken zum Job zurücklegen, ist in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen. Was heißt das für die aktuelle Benzinpreisdebatte? 👓 Vollständige Meldung