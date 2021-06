Quelle: Spot on News STUDIO - vor 1 Woche



Betrugsfälle in Corona-Testzentren: Das möchte Jens Spahn jetzt ändern 01:50 In der ARD-Sendung "Anne Will" hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wegen Betrugsfällen in Corona-Testzentren am Pranger gestanden. Er kündigte einige Änderungen an.