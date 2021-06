09.06.2021 ( vor 1 Stunde )



In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa kann die Union zulegen und kommt auf 27 Prozent, die Grünen büßen dagegen ein. Auch in der Kanzlerfrage verliert Grünen-Chef In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa kann die Union zulegen und kommt auf 27 Prozent, die Grünen büßen dagegen ein. Auch in der Kanzlerfrage verliert Grünen-Chef Annalena Baerbock einige Punkte. 👓 Vollständige Meldung