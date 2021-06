09.06.2021 ( vor 2 Stunden )



Die Ausgabe digitaler Impfnachweise soll noch in diesem Monat beginnen. Sie sollen künftig auch in der App zur Kontaktnachverfolgung sichtbar sein. Die Ausgabe digitaler Impfnachweise soll noch in diesem Monat beginnen. Sie sollen künftig auch in der App zur Kontaktnachverfolgung sichtbar sein. 👓 Vollständige Meldung