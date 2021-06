09.06.2021 ( vor 2 Tagen )



Die USA wollen offenbar 500 Millionen Impfdosen an andere Länder vergeben. Die Regierung habe sich mit BioNTech/Pfizer über den Kauf geeinigt, berichten Medien. Über das Covax-Programm sollen die Impfdosen an 100 Die USA wollen offenbar 500 Millionen Impfdosen an andere Länder vergeben. Die Regierung habe sich mit BioNTech/Pfizer über den Kauf geeinigt, berichten Medien. Über das Covax-Programm sollen die Impfdosen an 100 Staaten gehen. 👓 Vollständige Meldung