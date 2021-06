Gegen Frankreich will Bundestrainerin Voss-Tecklenburg mit Blick auf die EM 2022 sehen, wer als alternative Leistungsträgerin in Frage kommt. Linda Dallmann...

Kalajdzic hofft auf „Kombi“ mit Arnautovic In der Startelf des ÖFB-Teams im EM-Spiel am Sonntag in Bukarest gegen Nordmazedonien (18.00 Uhr, live in ORF1) ist wohl nur Platz für einen Spieler an...

ORF.at vor 3 Tagen - Sport