12.06.2021 ( vor 7 Stunden )



Die Handballer des HC Empor Rostock haben die Rückkehr in die 2. Bundesliga geschafft. Nach dem 28:27-Sieg im Finalhinspiel gewannen die Mecklenburger am... Die Handballer des HC Empor Rostock haben die Rückkehr in die 2. Bundesliga geschafft. Nach dem 28:27-Sieg im Finalhinspiel gewannen die Mecklenburger am... 👓 Vollständige Meldung