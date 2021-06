Quelle: DPA - vor 2 Tagen



Baerbock: Keine weiteren Korrekturen am Lebenslauf 00:51 Berlin, 11.06.21: Grünen-Chefin Annalena Baerbock wird Details in ihrem Lebenslauf nach eigenen Angaben nicht noch einmal richtigstellen müssen. Die Frage, ob die Korrekturen damit abgeschlossen seien, bejahte sie am Donnerstagabend in der ARD-Sendung «Farbe bekennen». Die Frage «Warum machen...