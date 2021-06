14.06.2021 ( vor 2 Tagen )



Noch immer ist Corona-Impfstoff in Deutschland knapp. Dabei läuft die Produktion der Vakzine seit Monaten auf Hochtouren. Was macht die schnelle Herstellung in großen Mengen so schwierig? Von David Zajonz.