Franz W.Winterberg Erstes Nato-Treffen mit Joe Biden: Stoltenberg will China nicht als »Gegner« bezeichnen Das hat er mal fein ausgedr… https://t.co/eT55ynvNlx vor 2 Stunden Wolfgang Ksoll Der NATO gehen die Kriege aus. Betrügerisch suchen Leute wie Stoltenberg und @akk krampfhaft neue Kriegsmöglichkeit… https://t.co/ZIdpOL0JeS vor 3 Stunden guy Stoltenberg will China nicht als »Gegner« bezeichnen Chinas Einfluss in der Welt wächst – die Nato schaute dabei bi… https://t.co/2jh01rQusB vor 3 Stunden SPIEGEL Ticker Nato: Jens Stoltenberg will China nicht als »Gegner« bezeichnen https://t.co/qCsn7rHtEl vor 4 Stunden joKotten Web&Service NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg will Regeln für künstliche Intelligenz in Waffensystemen. https://t.co/mcD283k9tz vor 2 Tagen 🎲 Policon automatisches Nachrichtenportal 👽 ➦ Jens Stoltenberg: So plant er die Nato der Zukunft » Die Nato will nach den desaströsen Trump-Jahren wieder glau… https://t.co/urSKxpvadS vor 3 Tagen