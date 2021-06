14.06.2021 ( vor 9 Stunden )



Der in Belarus inhaftierte Blogger Roman Protassewitsch ist am Montag überraschend bei einer Pressekonferenz aufgetreten. „Niemand hat mich geschlagen oder auch nur mit dem Finger berührt", sagte er – und wandte sich an seine Eltern. 👓 Vollständige Meldung