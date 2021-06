Die Lufthansa will nach der Corona-Krise wieder ähnlich profitabel werden wie in ihrem Rekordjahr 2017. Die Fluggesellschaft veröffentlichte am späten...

Die größte deutsche Airline will sich am Kapitalmarkt zusätzliches Geld für ihre Neuausrichtung beschaffen. Damit versucht der Konzern, möglichst schnell...

Airline: Lufthansa will wieder durchstarten Die Corona-Krise hat die Airlines rund um den Globus hart getroffen. Inzwischen sieht die Lufthansa Licht am Ende des Tunnels.

