MeckPomm schafft Maskenpflicht im Freien weitgehend ab 00:45 Schwerin (dpa) - Maskenpflicht im Freien soll weitestgehend abgeschafft werden Dies soll in der kommenden Woche in Mecklenburg-Vorpommern passieren. Das kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig in Schwerin an Außerdem werde es ein neues Ampelsystem geben um weitere Corona-Maßnahmen oder...