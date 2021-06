So veränderte sich mit Klaus Wowereit das Berlin-Gefühl Vor 20 Jahren zog Klaus Wowereit ins Rote Rathaus ein. Seitdem veränderte sich der Blick auf die Hauptstadt.

Tagesspiegel vor 3 Tagen - Deutschland Auch berichtet bei • ORF.at



22-Jähriger in Mannheim mit Messer verletzt Ein 22-Jähriger ist nach einem Streit in Mannheim mit einem Messer verletzt worden. Der junge Mann hielt sich mit einer Freundin in der Nacht zum Samstag in der...

t-online.de vor 4 Tagen - Deutschland