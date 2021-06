16.06.2021 ( vor 4 Stunden )



In Nordkorea leidet die Bevölkerung seit Langem unter Lebensmittelknappheit. Nun spricht auch Machthaber Kim Jong Un von einer »angespannten« Ernährungslage – und richtet einen Appell an die heimische Landwirtschaft. In Nordkorea leidet die Bevölkerung seit Langem unter Lebensmittelknappheit. Nun spricht auch Machthaber Kim Jong Un von einer »angespannten« Ernährungslage – und richtet einen Appell an die heimische Landwirtschaft. 👓 Vollständige Meldung