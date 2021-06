Gerde Erste Hitzewelle erreicht Deutschland an Donnerstag https://t.co/JvmsEkWHoK vor 2 Stunden t-online Der Start in die neue Woche wird sonnig, heiß und trocken, die Temperaturen steigen in den hochsommerlichen Bereich… https://t.co/EIimGk3XfT vor 2 Tagen