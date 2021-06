16.06.2021 ( vor 2 Stunden )



In der Rigaer Straße in Berlin brennen In der Rigaer Straße in Berlin brennen Barrikaden . Verantwortlich dafür ist die linksradikale Szene. Hintergrund ist die für morgen geplante Brandschutzbegehung im einem besetzten Haus. Die Polizei hat ein Demonstrationsverbot verhängt. 👓 Vollständige Meldung