16.06.2021 ( vor 5 Stunden )



Xavier Naidoo verbreitet immer wieder Verschwörungsmythen. Jetzt soll er in Berlin auftreten – ausgerechnet in einem Gebäude, das sich in öffentlicher Hand befindet. Der Zentralrat der Juden ist empört. Xavier Naidoo verbreitet immer wieder Verschwörungsmythen. Jetzt soll er in Berlin auftreten – ausgerechnet in einem Gebäude, das sich in öffentlicher Hand befindet. Der Zentralrat der Juden ist empört. 👓 Vollständige Meldung