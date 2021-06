16.06.2021 ( vor 1 Woche )



Wandern in den Alpen, sonnenbaden an der Nordsee oder doch ein Städte-Trip? Die Wandern in den Alpen, sonnenbaden an der Nordsee oder doch ein Städte-Trip? Die Sommerferien stehen vor der Tür und in vielen Bundesländern werden die Corona- Regeln gelockert. Doch manche Einschränkungen bleiben. 👓 Vollständige Meldung