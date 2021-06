Grüne: Grüne: Was Annalena Baerbock in ihrem neuen Buch verrät Baerbock stellt ihr Buch vor. Sie erzählt von Treffen mit Jesidinnen im Irak und warum ihr das Trampolin auch in der Politik hilft.

Berliner Morgenpost vor 19 Stunden - Top Auch berichtet bei • Spiegel