In einem teilweise besetzten Haus in der Rigaer Straße in Berlin soll der Brandschutz überprüft werden. Die Bewohner weigerten sich, die Tür zu öffnen. Daraufhin musste sich die Polizei gewaltsam Zutritt verschaffen.