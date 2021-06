20.06.2021 ( vor 1 Tag )



In Deutschland wächst die In Deutschland wächst die Sorge , im Herbst von der neuen Corona-Variante überrollt zu werden. Doch Konsequenzen bleiben bisher aus. Von einer Rücknahme von Freiheiten, einem neuen Lockdown will im Wahlkampf keine Partei sprechen. Was fordert der Bundestag von der Regierung? 👓 Vollständige Meldung