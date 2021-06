21.06.2021 ( vor 7 Stunden )



Hunderte feiernde Menschen, zahlreiche verletzte Beamte: Weil der Polizeieinsatz in der Augsburger Innenstadt nach dem EM-Spiel am Wochenende eskaliert ist, soll es nun Konsequenzen geben. Die Pressekonferenz im Livestream.