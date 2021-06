21.06.2021 ( vor 12 Stunden )



Die Stadt München will das Stadion beim EM-Spiel Deutschland - Ungarn in Regenbogenfarben beleuchten - als Zeichen gegen Homophobie. Aus Ungarn kommt Kritik. Dass die UEFA zustimmt, scheint unwahrscheinlich.