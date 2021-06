Regen und Hagel über Süddeutschland – Impfzentrum in Tübingen überflutet

24.06.2021 ( vor 4 Stunden )



Fünf Menschen sind in Baden-Württemberg bei schweren Unwettern zum Teil schwer verletzt worden. In der Region Reutlingen fielen tennisballgroße Hagelkörner. In Tübingen steht das Kreisimpfzentrum unter Wasser – Termine müssen abgesagt werden.