Holz: Altmaier will mehr Fichten fällen lassen – und erntet Kritik

Forstwirtschaft: Holzmangel am Bau - Altmaier will mehr Fichten fällen lassen Erst gab es wegen der Dürre zu viel Holz auf dem Markt, nun einen Mangel. Wirtschaftsminister Altmaier folgt deshalb dem Ruf, das Limit für das Abholzen von...

Berliner Morgenpost vor 18 Stunden - Wirtschaft





Hohe Holzpreise: Altmaier will mehr Fichten fällen lassen Wer Bauholz benötigt, muss derzeit geduldig sein - und tiefer in die Tasche greifen als sonst. Um die Situation zu entspannen, will Wirtschaftsminister Altmaier...

tagesschau.de vor 19 Stunden - Top





„Schnellstmöglich“ - Lieferengpässe beim Holz: Altmaier will mehr gesunde Fichten fällen lassen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will dem drastischen Preisanstieg und Lieferengpässen beim Bauholz entgegenwirken. Dazu schlägt er vor, wieder...

Focus Online vor 22 Stunden - Finanzen



Wegen hoher Holzpreise - Altmaier will wieder mehr Fichten fällen lassen Bei Bauholz gibt es Lieferengpässe. Wirtschaftsminister Altmaier will deshalb mehr Fichten fällen lassen. Holz, das bisher exportiert wurde, soll zudem in...

Welt Online vor 1 Tag - Top





Bundeswirtschaftsminister: Altmaier will mehr Fichten fällen lassen Dem Baugewerbe mangelt es an Holz, zudem sind die Preise stark gestiegen. Der Wirtschaftsminister will nun eine Einschränkung für den Einschlag von Fichten...

ZEIT Online vor 1 Tag - Top



Altmaier will mehr Fichten fällen lassen Der Bauwirtschaft fehlt Holz, die Preise sind stark gestiegen. Nun will Wirtschaftsminister Altmaier eine Einschränkung für den Einschlag von Fichten...

Spiegel vor 1 Tag - Wirtschaft