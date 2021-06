25.06.2021 ( vor 4 Stunden )



Vier Monate hat die Berliner Initiative "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" Unterschriften gesammelt. Es könnte für einen Volksentscheid reichen. Die Frage ist, was dann passiert. 👓 Vollständige Meldung