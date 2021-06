25.06.2021 ( vor 4 Stunden )



Tödliche Gier? In einem Gewässer in Niedersachsen ist ein Wels entdeckt worden, aus dessen Maul eine Schildkröte ragte. Eine Augenzeugin beschreibt die Situation als »unwirklich und unheimlich«. 👓 Vollständige Meldung