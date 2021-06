Belgien entthront Portugal Titelverteidiger Portugal ist am Sonntag bei der Europameisterschaft nach einer 0:1-Niederlage gegen Belgien ausgeschieden. Thorgan Hazard schoss den...

ORF.at vor 10 Stunden - Sport tagesschau.de Auch berichtet bei • ZEIT Online



Fußball-EM, Achtelfinale - Belgien – Portugal im Live-Ticker: Cristiano Ronaldo gegen de Bruyne in Sevilla Mit Portugal gegen Belgien steht das erste Hammer-Duell im EM-Achtelfinale an. Superstar Cristiano Ronaldo will seinen Torrekord als Titelverteidiger weiter...

Focus Online vor 21 Stunden - Sport