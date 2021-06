Sevilla (dpa) - Cristiano Ronaldo riss sich die Kapitänsbinde vom Arm und warf sie auf den Rasen, ehe Romelu Lukaku den Superstar tröstend in den Arm nahm....

Achtelfinal-Schlager mit Endspielqualität Das Duell zwischen Belgien und Portugal könnte auch als Endspiel dieser Fußball-EM firmieren. Am Sonntag (21.00 Uhr, live in ORF 1) kommt es in Sevilla aber...

ORF.at vor 7 Stunden - Sport Auch berichtet bei • t-online.de