28.06.2021 ( vor 1 Tag )



Bisher galt in Nordkorea eine öffentliche Diskussion über den Gesundheitszustand von Kim Jong-un als undenkbar. Nun senden Staatsmedien den Kommentar eines mitfühlenden Bürgers – offenbar um in der herrschenden Lebensmittelkrise die Loyalität zu stärken. Bisher galt in Nordkorea eine öffentliche Diskussion über den Gesundheitszustand von Kim Jong-un als undenkbar. Nun senden Staatsmedien den Kommentar eines mitfühlenden Bürgers – offenbar um in der herrschenden Lebensmittelkrise die Loyalität zu stärken. 👓 Vollständige Meldung