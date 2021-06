29.06.2021 ( vor 4 Stunden )



Der auf Platz 1 der Landesliste im Saarland gewählte Hubert Ulrich soll seinen Platz räumen. Das fordern die Bundesgrünen. Doch der Kandidat will nicht weichen. Das sei einmalig in der Geschichte der Bundesrepublik, sagt er. „Es wird zur Jagd geblasen."