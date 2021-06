MagentaTV: München (ots) - Was für ein furioser EM-Abend mit 2 Spektakelspielen. Erst das 5:3 der Spanier in der Verlängerung gegen Kroatien - der...

Österreich schrammt gegen EM-Mitfavorit Italien haarscharf an der Sensation vorbei. Stuttgart-Stürmer Sasa Kalajdzic schenkt den Italienern in der...

Der Kampf gegen den Islamismus in der Sahelzone ist das übergeordnete Interesse - aber nicht um jeden Preis. Ein Kommentar.

Wie der Coup gegen Italien gelingen kann Österreichs Nationalteam steht vor einem historischen Spiel. Die ÖFB-Auswahl trifft am Samstag in London im EM-Achtelfinale auf Italien (21.00 Uhr, live in...

ORF.at vor 5 Tagen - Sport