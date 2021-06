30.06.2021 ( vor 10 Stunden )



Nach dem Ende des Einsatzes in Nach dem Ende des Einsatzes in Afghanistan sind die letzten deutschen Bundeswehrsoldaten zurück in Deutschland. Am Nachmittag landeten drei Transportflugzeuge der Luftwaffe auf dem niedersächsischen Fliegerhorst Wunstorf. 👓 Vollständige Meldung