30.06.2021 ( vor 3 Stunden )



Er führte die USA in den Irak-Krieg, in seiner Amtszeit begann der Einsatz in Er führte die USA in den Irak-Krieg, in seiner Amtszeit begann der Einsatz in Afghanistan . Nun ist der ehemalige US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld gestorben. 👓 Vollständige Meldung