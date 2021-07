01.07.2021 ( vor 2 Stunden )



Beobachter sorgen sich um die Unabhängigkeit der Justiz und der Medien in Slowenien. Das kleine Land übernimmt nun den Ratsvorsitz der EU - Ursula von der Leyen richtet einen Appell an Janez Jansa.