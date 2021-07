An dem Buch von Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock gibt es weiter Kritik. Der Geschäftsführer der Grünen Kellner hat die Kanzlerkandidatin nun verteidigt und...

Wegen dieser Buchpassagen steht Baerbock in der Kritik Was ist dran an den Plagiatsvorwürfen gegen Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock? Der Medienwissenschaftler Stefan Weber moniert mehrere Textstellen in...

t-online.de vor 2 Tagen - Deutschland