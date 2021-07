03.07.2021 ( vor 52 Minuten )



Was muss der neue Was muss der neue Bundestrainer alles ändern? Auf der Tagesordnung von Hansi Flick stehen nicht nur Viererketten und Eckbälle - sondern auch ein paar ganz andere Sachen. Die SZ schaut in seine Agenda. 👓 Vollständige Meldung