04.07.2021 ( vor 2 Stunden )



In New York wurde gegen Donald Trumps Konzern und dessen Finanzchef Allen Weisselberg Anklage erhoben. In New York wurde gegen Donald Trumps Konzern und dessen Finanzchef Allen Weisselberg Anklage erhoben. Donald Trump gab die Vergehen indirekt zu – nur um sie direkt in Zweifel zu ziehen. 👓 Vollständige Meldung