M. 👍🍷🙃♀️🆓 RT @Hartes_Geld: Natürlich stehen die #Grünen geschlossen hinter #Baerbock: Dummheit ist in dieser Sekte kein Makel, sondern ein Feature. h… vor 2 Minuten AusSpanienniksneues RT @_donalphonso: Neue unschöne Details in 3... 2... 1... https://t.co/rZoGtdo83u vor 4 Minuten Glenda RT @_donalphonso: Neue unschöne Details in 3... 2... 1... https://t.co/rZoGtdo83u vor 4 Minuten ◻️🟥◻️Equality🌈GER🇩🇪Europe🇪🇺Geopolitic🌍 RT @welt: Grüne: "Wir stehen klar und deutlich hinter Annalena Baerbock" https://t.co/HTiDv1x2ba https://t.co/6yIGLTeMwC vor 4 Minuten ElenaGustavson RT @Hartes_Geld: Natürlich stehen die #Grünen geschlossen hinter #Baerbock: Dummheit ist in dieser Sekte kein Makel, sondern ein Feature. h… vor 10 Minuten K-H Müller Der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner: „Wir stehen klar und deutlich hinter Annalena Baerbock". All… https://t.co/PeYjq52yrn vor 11 Minuten