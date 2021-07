06.07.2021 ( vor 7 Stunden )



Der 28-jährige IT-Techniker hatte seinen Stiefsohn immer wieder vergewaltigt, fremden Männern für sexuelle Gewalt überlassen und Unmengen Daten an Kinderpornografie erstellt und gehortet. Mehr als 30 Beschuldigte sitzen mittlerweile in Haft. Der 28-jährige IT-Techniker hatte seinen Stiefsohn immer wieder vergewaltigt, fremden Männern für sexuelle Gewalt überlassen und Unmengen Daten an Kinderpornografie erstellt und gehortet. Mehr als 30 Beschuldigte sitzen mittlerweile in Haft. 👓 Vollständige Meldung