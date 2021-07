07.07.2021 ( vor 1 Woche )



Obdachlose haben in Hamburg eine weitere Möglichkeit, eine Obdachlose haben in Hamburg eine weitere Möglichkeit, eine Corona -Schutzimpfung zu erhalten. Am heutigen Mittwoch (ab 11.00 Uhr) können sie sich in der... 👓 Vollständige Meldung