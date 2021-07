08.07.2021 ( vor 2 Stunden )



In gut zwei Wochen beginnen in Tokio die Olympischen Spiele. Doch die Zahl der In gut zwei Wochen beginnen in Tokio die Olympischen Spiele. Doch die Zahl der Corona -Fälle steigt stark an. Die Regierung beschließt einen Olympia-Notstand, auch Zuschauer in den Stadien scheinen ausgeschlossen. 👓 Vollständige Meldung