08.07.2021 ( vor 3 Stunden )



Die EZB will künftig auch Inflationsraten von mehr als zwei Prozent nicht bekämpfen. In den vergangenen Jahren war die Inflation stets niedriger als anvisiert. Die EZB will künftig auch Inflationsraten von mehr als zwei Prozent nicht bekämpfen. In den vergangenen Jahren war die Inflation stets niedriger als anvisiert. 👓 Vollständige Meldung