🇪🇺 Martina Schlager 🇪🇺 RT @SPIEGEL_Politik: Setzte »Kokainbaron« Ridouan Taghi seine Leute auf Starreporter Peter R. de Vries an? Das Attentat zeigt, wie groß die… vor 24 Minuten Clemens Menne RT @SPIEGEL_Politik: Setzte »Kokainbaron« Ridouan Taghi seine Leute auf Starreporter Peter R. de Vries an? Das Attentat zeigt, wie groß die… vor 25 Minuten SPIEGEL Politik Setzte »Kokainbaron« Ridouan Taghi seine Leute auf Starreporter Peter R. de Vries an? Das Attentat zeigt, wie groß… https://t.co/HNOcTvzXOp vor 32 Minuten Ronin.Rebell RT @SPIEGEL_alles: Niederlande nach dem Anschlag auf Peter R. de Vries: »Keine Geschichte ist so viel wert wie mein Leben« https://t.co/vrr… vor 53 Minuten 𝔇𝔯. 𝔇𝔯. ℜ𝔬𝔠𝔥𝔢 𝔗𝔢𝔲𝔱𝔬𝔫𝔦𝔠𝔲𝔰 Ich möchte übrigens anfügen, dass die Suche nach der Wortmeldung der Bundesregierung zu diesem Fall manipuliert wur… https://t.co/jQQFLx9xp0 vor 59 Minuten Mephisto Diese Kriminellen ko**** mich an! #Remigration https://t.co/dbOa1dTCy1 vor 1 Stunde